Dit zijn de finalisten van De slimste mens

Let op: dit bericht bevat spoilers over de afloop van dit programma.

Van zenuwen konden beide heren niet langer op hun stoel blijven zitten. Daarom werd vanavond de halve finale staand gespeeld. RTL-Boulevardgezicht Rob Goossens nam het op tegen cabaretier Erik van Muiswinkel. Beide kandidaten hadden een behoorlijk parate kennis in huis, maar in de laatste spelronde was Van Muiswinkel nét iets sterker. Hij speelde Goossens naar huis in de slotvraag over zangeres Liesbeth List.

Deze drie finalisten nemen het morgenavond tegen elkaar op:

Anniko van Santen

Ze had natuurlijk al een behoorlijke portie ervaring - Anniko van Santen won in 2009 al eens De slimste mens - maar de spanning was er niet minder om. De presentator van Opsporing Verzocht begon een paar weken geleden nerveus aan haar ‘rentree’. ,,Toen ik hier aankwam dacht ik: het is wel een dodelijke cocktail: bewijsdrang en geheugenverlies bij elkaar. Ik heb er helemaal de zenuwen van.” Dat bleek totaal niet nodig. Van Santen (51) prijkte al snel bovenaan het klassement van dit twintigste seizoen. Als ze de stofzuigertactiek inzet (oftewel: secondes pakken bij vragen van hakkelende tegenspelers) is ze onverslaanbaar.

Volledig scherm De finalisten van links naar rechts: Anniko van Santen, Erik van Muiswinkel en Jasper van Kuijk © KRO-NCRV

Jasper van Kuijk

Is het nou een voordeel of een nadeel: de quiz in quarantaine spelen? Wij denken het eerste. Cabaretier en columnist Jasper van Kuijk (46) speelde deze week - de kwartfinale én halve finale - in een andere studio vanwege een coronabesmetting in zijn gezin. Wellicht leidt zijn isolement tot meer concentratie. Eén ding is zeker: deze man is een informatiespons. Al laat hij soms ook belangrijke puntjes liggen. Zo kon hij niet op de naam van een van Nederlands bekendste tv-presentatoren komen. Wel eens van Matthijs van Nieuwkerk gehoord?

Erik van Muiswinkel

De makers van De slimste mens deden er tien jaar over om hem te strikken voor de quiz. Eindelijk debuteerde Van Muiswinkel in De slimste mens. Zijn schroom zat ‘m in het volgende: ,,Ik had een plaatsvervangend traumaatje van Thomas van Luyn, die ik goed ken. Hij weet evenveel als een stuk of dertig andere deelnemers aan dit programma, maar vloog er meteen de allereerste ronde uit. Daar schrok ik zo van. En ik ben vrij competitief, kan niet zo goed tegen mijn verlies.” Dat hij competitief is, hebben we wel gemerkt. Ook zijn algemene kennis is behoorlijk groot. Nu nog wat meer lachen, Erik!

De finale van De slimste mens is morgen om 20.36 op NPO 2 te zien.

Bekijk hier al onze video’s over Show & Entertainment: