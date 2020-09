Dit zijn de genomineerden voor de Gouden Televizier-Ring

En de genomineerden voor de Gouden Televizier-Ring 2020 zijn: Beste Zangers, Nick, Simon & Kees: Homeward Bound en Over Mijn Lijk . De nominaties werden vanavond bekendgemaakt in RTL Boulevard . De drie programma’s maken kans om op 8 oktober de felbegeerde televisieprijs te winnen.

Voor Beste Zangers is het de derde Ring-nominatie. De kijkcijferhit van AVROTROS was vorig jaar ook genomineerd voor de Gouden Ring, maar toen ging Chateau Meiland er mee vandoor. Ook in 2017 deed het muziekprogramma een gooi, maar moest in Zondag met Lubach zijn meerdere erkennen. Volgens presentator Jan Smit moet het nu maar eens gebeuren. ,,Ik ben blij en trots om voor de derde keer genomineerd te zijn”, zegt hij tegen zangeres Samantha Steenwijk, vorig jaar als deelnemer te zien in het populaire zangprogramma en nu de boodschapper van het heuglijke nieuws. ,,Drie maal is dan maar scheepsrecht.”

Hoewel Beste Zangers is genomineerd met het vorige seizoen is het toch een beetje een dubbele nominatie voor Nick & Simon, die vanwege de burn out van hun Volendamse collega het huidige seizoen van Beste Zangers voor hun rekening nemen.

Lees verder onder de video



Het duo maakt met Nick, Simon & Kees: Homeward Bound ook kans op de prijs. De zangers annex presenatoren ontpopten zich deze zomer als documentairemakers in een zoektocht naar hun muzikale inspiratiebronnen Simon & Garfunkel. Het resultaat was een goed bekeken reeks op NPO 1. Het kwam hen zelf op complimenten te staan van Paul Simon zelf. Onlangs sprak hij in een filmpje het Volendamse duo toe. ,,Ik zag een video van jullie optreden en het klonk erg goed. Het klonk als Simon & Garfunkel.”

De Volendammers kunnen hun geluk niet op, al hadden ze er niet echt meer op gerekend. Simon was zelfs al uit de appgroep met medewerkers van het programma gestapt. ,,We hadden een groep met de crew over de Televizier-Ring, met allerlei voorspellingen. Dat begon vanochtend al, dat we naast de pot zouden hebben. Want anders hadden we wel al wat gehoord. Ik hou niet zo van die negativiteit.” Maar de heren hebben nu dus wel degelijk iets te vieren.

Lees verder onder de video

De derde genomineerde is Over Mijn Lijk, een programma dat al acht seizoenen op televisie is, maar nooit eerder kans maakte op de Gouden Televizier-Ring. Presentator Tim Hofman zou het in ieder geval een mooi eerbetoon vinden aan de deelnemers, liet hij eerder weten. ,,Voor het lef dat ze hebben gehad. Er zijn acht seizoenen van Over Mijn Lijk gemaakt met acht keer de meest bijzondere mensen die vlak voor ze overleden nog lieten zien hoe mooi het leven is en kan zijn.” Hofman is met zijn andere programma, #BOOS, genomineerd voor de Televizier-Ster Online-Videoserie én hij maakt kans op de Televizier-Ster Presentator.

Tim, overmand door emoties, draagt de nominatie alvast op aan iedereen die ooit in het programma voorbij kwam. ,,Ik heb aan die families beloofd dat ik ‘m zou winnen voor ze”, aldus de presentator. ,,Over mijn lijk bestaat acht jaar, veertig mensen tot aan hun dood verteld hoe leuk het leven is, en namen ons aan de hand mee. Dit is een eerbetoon aan die veertig mensen.”

Lees verder onder de video

Het Gouden Televizier-Ring Gala vindt op 8 oktober plaats. Dan worden naast de Ring ook verschillende sterren uitgereikt. Zie hieronder een overzicht van de genomineerden:



Televizier-Ster Presentator

- André van Duin

-Beau van Erven Dorens

- Tim Hofman



Televizier-Ster Presentatrice

- Chantal Janzen

- Eva Jinek

-Miljuschka Witzenhausen



Televizier-Ster Acteur/Actrice

- André van Duin

- Angela Schijf

- Elise Schaap



Televizier-Ster Talent

- Bram Krikke

- Holly Mae Brood

- Martien Meiland



Televizier-Ster Online-Videoserie

- #BOOS van Tim Hofman en BNNVARA

- Jachtseizoen 2019 van StukTV

- De Politievlog van Jan-Willem



Televizier-Ster Jeugd

- Beestenbrigade

- Dropje

- H3L