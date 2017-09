Dit zijn de genomineerden voor de Zilveren Televizier Ster Vrouw

Elise Schaap

Elise Schaap is alles behalve een groentje. De 35-jarige Rotterdamse speelde in talloze films, waaronder Bride Flight, en dook op in een bewierookte tv-serie als Keyzer en De Boer Advocaten. Toch, het grote publiek omarmde de actrice vooral met haar flinke plukken nephaar, killer heels en sexy jurken tegenover Linda de Mol in Familie Kruys (RTL 4). Voor dit personage, de Roemeense internetbruid Ruxandra, ging ze grondig te werk. ,,Onvoorstelbaar, niets gaat haar te ver’’, vertelt Familie Kruys-regisseur Will Koopman enthousiast. ,,Ze wilde geen typetje worden, dus ging heel serieus met een tolk aan de slag om dat Roemeense accent geloofwaardig te krijgen. Ook is ze totaal niet bang om zich lelijk te maken. En dan heb ik het over Ruxandra’s werkelijk verschrikkelijke jurken.’’ Schaap zelf eerder in deze krant: ‘Wat zij draagt, is niets voor mij. Ik ben meer een grijze muis.’



,,Geweldig om met haar samen te werken’’, jubelt Koopman, die Schaap een ‘multitalent’ noemt. ,,Ze heeft iets warms, waardoor ze het publiek moeiteloos meekrijgt. En een stem! Hoor haar Purple Rain van Prince zingen (in de muzikale voorstelling We Want More, red.) en de tranen biggelen over je wangen zo mooi.’’



De opnames voor een nieuw seizoen Familie Kruys gaan in november van start.