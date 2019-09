Dit zijn de kandidaten van het nieuwe seizoen van Love Island

Love Island is terug. Vanaf volgende week maandag is er een nieuwe serie van het RTL-liefdesprogramma te zien. Omdat het online – anders dan op tv – wel een grote hit was, zendt de zender het nieuwe seizoen exclusief uit op het ondemandplatform Videoland. Dit zijn de elf singles voorgesteld door de programmamakers die de villa binnenstappen onder de hete Spaanse zon en zes weken lang op zoek gaan naar ware liefde.

Luca

‘De 22-jarige Luca is een interessante mix van Italiaanse charmes en Turks temperament. Met zijn lach en zwoele blik weet hij vele vrouwen te betoveren. Als barman in een Italiaans restaurant komt het regelmatig voor dat meisjes alleen bij deze hunk willen afrekenen. Normen en waarden staan bij Luca hoog in het vaandel. Deze Casanova uit het zuiden is op zoek naar een vrouw die hij met trots aan zijn ouders kan voorstellen. Hij gaat er dan ook alles aan doen om Love Island te verlaten met een meisje waarmee hij kan pronken bij zijn familie.’

Volledig scherm Luca © RTL

Daniël

‘Deze 20-jarige blonde hunk trekt veel bekijks. Als fitboy is hij maar liefst zes dagen per week in de gym te vinden. Regelmatig komen de dames op Daniël af voor personal training-tips. Een player wil hij zichzelf niet noemen: een meisje wordt door hem als een prinsesje behandeld. Daniël haalt alles uit het leven en doet dat in de zesde versnelling. Hij is volwassener dan zijn leeftijdsgenoten, dat merkt hij ook in de liefde. Love Island ziet hij dan ook als de ultieme kans om een meisje te vinden voor de rest van zijn leven.’

Volledig scherm Daniël © RTL

Lisa

‘Lisa is een echte power beauty. Deze 21-jarige goed verzorgde blondine gaat de deur niet uit zonder haar meest essentiële accessoire: haar hond, een pomeriaan ‘Beer’. Sportieve jongens hebben Lisa’s voorkeur. Ze heeft dan ook een zwak voor mannen die doen aan balsport. Hoe hard het er ook aan toe gaat op het veld van de liefde, op Love Island laat ze zich zeker niet buitenspel zetten. Door alle aandacht die Lisa van mannen krijgt, krijgt ze nooit de kans om zelf ook eens haar best te doen. Love Island is daarom de ultieme plek om het liefdesspel eens om te draaien.’

Volledig scherm Lisa © RTL

Ray

‘Als liefde door de maag gaat, dan zit het bij de 23-jarige Ray wel goed. Als een van de jongste chef-koks van Amsterdam kookt hij de sterren van de hemel. Deze romantische jongen is dan ook op zoek naar een vrouw voor wie hij een zes-gangen diner kan koken. Deze gentleman vindt het leuk om iemand volledig in de watten te leggen. Door zijn drukke bestaan in de keuken heeft hij te weinig tijd om op date te gaan en iemand goed te leren kennen. Op Love Island doet hij afstand van het fornuis en maakt hij ruimte voor de liefde.’

Volledig scherm Ray © RTL

Thijs

‘Thijs is een veelzijdige en ambitieuze jongen. Hij heeft ruim tien jaar lang professioneel gevoetbald, maar een echte voetbalvrouw heeft hij nooit aan de haak geslagen. Met zijn opvallende knot en looks is Thijs inmiddels de modellenwereld ingerold. Deze zelfverzekerde 27-jarige socialite houdt wel van een dansje, want regelmatig organiseert hij zijn eigen feestje. Liefde op de dansvloer heeft hij niet gevonden en daarom is er voor hem maar één bestemming: Love Island.’

Volledig scherm Thijs © RTL

Sha

‘Wanneer de 26-jarige Sha een ruimte binnen fladdert, breekt menig man zijn nek. Met haar lange benen en betoverende blik is ze in internationale modecampagnes te bewonderen. Wanneer Sha niet voor de lens staat, staat ze achter het doek te schilderen. Haar grootste liefde op het moment is Benjamin, een langorig knaagdier, maar het liefst wil Sha een man die terugpraat. Huisje, boompje, konijn is voor deze hopeloze romanticus het perfecte plaatje. Op Love Island wil Sha haar liefdespuzzel compleet maken.’

Volledig scherm Sha © RTL

Mac

‘Mac beschikt misschien wel over een indrukwekkende eightpack, vanbinnen is het een echte knuffelbeer. Hij is ambitieus en perfectionistisch. Als Mac ergens zijn pijlen op richt, dan zorgt hij ervoor dat hij raak schiet. Geen enkele dame ontkomt aan de ‘Mac Attack’. Deze 26-jarige avonturier reist voor modellenwerk de hele wereld over, maar een blijvend vrouwelijk souvenir heeft hij nog niet gevonden. Op Love Island wil hij het meisje vinden dat het internationale avontuur met hem aan wil gaan.’

Volledig scherm Mac © RTL

Melody

‘De 21-jarige Melody is een echt paardenmeisje en rijdt op internationaal niveau. Van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat verzorgt ze haar edele viervoeters en mest ze de stallen uit. Paardrijden is niet het enige wat ze op internationaal niveau doet. Zo heeft ze al vele Parijse catwalks bewandeld en was ze de muze van een groot Frans modemerk. Melody is zo druk met haar carrière, dat er geen tijd meer was voor een leuke man. Gelukkig kan ze zich op Love Island 24 uur per dag concentreren op de liefde.’

Volledig scherm Melody © RTL

Ziggy

‘Deze half Arubaanse boom van een vent heeft al vele vrouwenharten doen smelten. De 28-jarige Ziggy is een opvallende verschijning, wiens haar altijd tot in de puntjes verzorgd is. Ziggy heeft een grote liefde voor zijn auto en motor, waar hij regelmatig aan sleutelt. Maar de sleutel naar ware liefde heeft hij nog niet gevonden. Zodra hij het meisje van zijn dromen heeft gevonden op Love Island, mag ze mee op romantische date achterop zijn motor.’

Volledig scherm Ziggy © RTL

Alicia

‘Deze 23-jarige half Colombiaanse beauty weet goed wat ze wil. Met haar salsa heupen danst ze door het leven. Het temperament van Alicia doet haar hunkeren naar romantiek. Met haar grote bos krullen en verleidelijke ogen stapt ze zonder blikken of blozen op mannelijk schoon af. Toch heeft ze de ware nog niet gevonden. Tijd om haar wilde manen los te gooien en op het vliegtuig te stappen richting Love Island.’

Volledig scherm Alicia. © RTL

Victoria

‘Victoria lijkt dan misschien wel een popje, maar een meisjes-meisje is ze zeker niet. De 20-jarige blondine is een echte filmfreak. Wil je Victoria’s hart veroveren, neem haar dan mee naar een science fiction-film en trakteer haar op een hamburger. Op Love Island gaat ze voor de jongen die de hoofdrol kan spelen in haar eigen romantische avontuur.’