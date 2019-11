Dit zijn de kandidaten van Wie is de Mol? 2020

Model en acteur Godfrey Gao (35) overleden na tv-opnames

15:54 Model en acteur Godfrey Gao is vandaag overleden na opnames van het Chinese realityprogramma Chase Me. De Chinese tv-zender Zhejiang heeft in een statement laten weten dat de 35-jarige Gao is gevallen en buiten bewustzijn geraakt tijdens een teamrace. Hij overleed later in het ziekenhuis aan een hartstilstand.