Dit zijn de kanshebbers voor de Televizer Talent Award

Kemps kon het in eerste instantie niet geloven toen Coen en Sander hem meldde dat jij genomineerd was. ,,Nee, serieus. Ga weg. Is dit candid-radio? Is dit echt waar of zitten jullie een mopje met mij te maken?” schreeuwt hij uit. Als het radioduo benadrukt dat het écht waar is, gaat hij uit zijn dak. ,,Dit is echt fantastisch. Ik ben er echt heel blij mee! Geweldig!” Om daarna toch weer te zeggen: ,,Ik vind het echt een eer als het echt waar is.”



Op 14 oktober wordt de prijs uitgereikt tijdens het grote Gouden Televizierring-gala.