Dit zijn de meest opvallende outfits op de champagnekleurige loper van de Oscars

Gert van 't Hof vervangt in opspraak geraakte Tom Egbers bij Studio Sport Eredivisie

Gert van ‘t Hof is zondagavond te zien als presentator van Studio Sport Eredivisie. Hij vervangt daar Tom Egbers, van wie eerder al bekend werd dat hij zondag niet op televisie zou verschijnen. Egbers raakt vrijdag in opspraak vanwege een artikel in de Volkskrant over grensoverschrijdend gedrag bij NOS Sport.