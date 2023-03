Dit zijn De Mol, de winnaar en de verliezer van Wie is de Mol? 2023

spoiler alert Wil je de uitslag niet weten? Lees dan niet verder Presentator Jurre Geluk (31) is zaterdagavond ontmaskerd als de saboteur, beter bekend als de Mol, van Wie is de Mol? 2023. Jurre probeerde een seizoen lang de prijzenpot, die voorafgaand aan de finale uit 11.650 euro bestond, zo laag mogelijk te houden en geld weg te spelen.

Techjournalist Daniël Verlaan had door dat Jurre twee gezichten had, voormalig zwemkampioene Ranomi Kromowidjojo toonde zich een sportieve verliezer. Het trio speelde de finale uit in de tuin van Paleis Soestdijk in Baarn. Duizenden Molloten zagen daar hoe Daniël, Jurre en Ranomi hun rollen bekendmaakten.

De opnames van het spel vonden plaats in de omgeving van het Zuid-Afrikaanse Kaapstad. De finale werd zaterdagavond ook uitgezonden in 25 bioscopen door het hele land. Vorig jaar werd acteur Everon Jackson Hooij door presentatrice Fresia Cousiño Arias als mol ontmaskerd. Presentatrice en actrice Kim-Lian van der Meij was de verliezend finalist.

Wie is de Mol? (Avrotros) is al 23 seizoenen een kijkcijferkanon op NPO 1. Er kijken gemiddeld 2 miljoen mensen per aflevering naar.

Volledig scherm Jurre © AVROTROS

Volledig scherm Daniël © AVROTROS

Volledig scherm Ranomi © AVROTROS

