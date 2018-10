Dit zijn de winnaars van het 53ste Televizier-Ring Gala

In een volle AFAS Live in Amsterdam zijn vanavond de prijzen van de Televizier uitgereikt. De grote winnaar van de avond is Beau van Erven Dorens. Hij won zowel de Zilveren Televizier-Ster voor beste presentator en de Televizier-Ring met Beau Five Days Inside .

De Gouden Televizier-Ring ging tegen de verwachting van velen in niet naar hitserie De Luizenmoeder, maar naar het openhartige Beau Five Days Inside. Het programma waarin Beau van Erven Dorens zijn intrek neemt in gesloten instellingen won met 52 procent van de stemmen. Expeditie Robinson greep zo voor de vierde keer naast de Ring.

Presentator en presentatrice

Beau van Erven Dorens won naast de Ring, ook de Zilveren Televizier-Ster voor beste presentator. Hij versloeg Johnny de Mol en Humberto Tan. Chantal Janzen won voor de vierde keer in haar carrière de prijs voor beste presentatrice. Omdat Janzen voor een tv-klus in Amerika zit, nam Carlo Boszhard de prijs namens haar in ontvangst. Eva Jinek en Geraldine Kemper bleven achter met lege handen.

Beste acteur/actrice

Ilsa Warringa heeft de Zilveren Televizier-Ster voor beste acteur/actrice gewonnen voor haar rol als juf Ank in de hitserie De Luizenmoeder. Warringa versloeg mede-Luizenmoeder Jennifer Hoffman en Soof-actrice Lies Visschedijk. Vorige week mocht Warringa ook al een Gouden Kalf in ontvangst nemen voor haar vertolking van de juf in De Luizenmoeder.

Talent award

Kaj Gorgels trad in de voetsporen van Marieke Elsinga door de Talent Award mee naar huis te nemen. Hij versloeg daarmee mede-youtuber en presentatrice van Zon Zuipen Ziekenhuis Nienke Plas. Ook voormalig politiewoordvoerder Ellie Lust was niet opgewassen tegen de RTL-presentator.

Jeugdprogramma

De jonge, enthousiaste acteurs van De eindmusical namen de prijs voor beste jeugdprogramma in ontvangst: de Gouden Stuiver. De eindmusical versloeg concurrenten Bommetje! en De viral fabriek. Vorig jaar ging de Gouden Stuiver naar de scripted-realityserie Brugklas van AVROTROS.

Nieuwe award

Op de rode loper van het Televizier-Gala werd ook een nieuwe prijs uitgereikt, namelijk de Digital Impact Award. Die is in het leven geroepen om het programma te eren dat via de site of app de kijkers extra weet te betrekken. Jan Versteegh mocht de prijs namens winnaar Wie is de mol in ontvangst nemen. Ook Expeditie Robinson en Zondag met Lubach waren voor de nieuwe award genomineerd.

Lees en kijk in onderstaand (inmiddels gesloten) liveblog alles over het Televizier-Ring Gala nog eens op je gemak terug: