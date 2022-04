Dizzee Rascal veroordeeld voor mishandelen ex-partner

Rascal, vooral bekend van hits als Dance Wiv Me en Bonkers , mag een jaar lang geen contact hebben met zijn ex. Ook moet hij zich zes maanden lang aan een avondklok houden die geldt van 20.00 uur in de avond tot 06.00 uur in de ochtend.

De 37-jarige rapper, die eigenlijk Dylan Mills heet, werd vorige maand al schuldig bevonden aan de mishandeling van zijn ex-geliefde. Het incident vond plaats in juni vorig jaar, een paar maanden nadat het koppel uit elkaar was gegaan. De artiest had zijn ex aangevallen tijdens een ruzie over geld en het contact dat hij met hun twee kinderen mocht hebben. Hij zou het huis van Jones zijn binnengestormd, waarna hij begon te schreeuwen en haar tegen de grond zou hebben geduwd. Tijdens het verhoor ontkende de rapper de mishandeling. Hij beschuldigde Jones er zelfs van dat zij hèm juist zou hebben verwond, maar daar ging de rechter niet in mee.