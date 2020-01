DJ Hardwell openhartig over sabbatical: ‘Het is alsof ik mijzelf opnieuw heb ontdekt’

Robbert van de Corput (32), alias DJ Hardwell, geniet enorm van zijn sabbatical. Dat vertelt hij vandaag in een openhartig interview in de Revealed Podcast op YouTube. ,,Ik geniet van de gewone dingen. Boodschappen doen, samen zijn met vader en moeder, met vrienden. Ik voel me gelukkig. Het is alsof ik mijzelf opnieuw heb ontdekt’’, aldus de dj/producer.

Van de Corput stopte in september 2018 met toeren. De dj, die in 2013 en 2014 verkozen werd tot de nummer 1 van de wereld, realiseerde zich destijds dat hij te weinig tijd had voor zijn familie en vrienden. ,,Het kost veel energie, liefde, creativiteit en aandacht voor mijn leven als een normaal persoon om 24 uur per dag Hardwell te zijn’’, aldus de dj die op 18 oktober 2018 voor her laatst achter de draaitafels stond in Ziggo Dome tijdens Amsterdam Dance Event.

De dancewereld reageerde geschokt toen Hardwell zijn sabbatical aankondigde. De boodschap en het abrupte stoppen kwamen een klein half jaar na de zelfverkozen dood van DJ Avicci die bezweek onder de druk van het dj-bestaan. ,,Ik denk dat de dood van Tim wel iets bij Robbert teweeg heeft gebracht”, verklaarde Anna Knaup, zijn manager destijds. ,,Dat hij dacht: ja, ik moet ook voor mezelf kiezen.’’

Album

Van de Corput trad vandaag voor het eerst sinds oktober 2018 weer naar buiten met een uitgebreid interview. Dat deed hij via de Revealed Podcast op YouTube. ,,Mensen denken nu echter dat ik ook gestopt ben met werken. Maar ik zit nog steeds vijf dagen per week in de studio, hoor’’, zegt de Brabander die morgen met een nieuw album komt: The Story Of Hardwell. Het is een plaat met al zijn hits.

Muziek maken doet hij tegenwoordig op een andere manier. ,,Ik maakte altijd muziek die gericht was op een set als dj. Nu dat weggevallen is, is mijn muziek veel persoonlijker.’’