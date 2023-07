DJ Joost van Bellen uitgescholden voor ‘kankerhomo’, echtgenoot in gezicht gespuugd

Leonie ter Braak, Jelka van Houten Roué Verveer in Doet-ie ‘t of doet-ie ‘t niet

Leonie ter Braak, Jelka van Houten en Roué Verveer vormen het nieuwe panel in Doet-ie ‘t of doet-ie ‘t niet, het programma dat RTL 4 weer heeft afgestoft. Het spelprogramma dat jarenlang door Peter Jan Rens werd gepresenteerd, begon in de jaren tachtig bij de VARA, maar verkaste in 1993 naar RTL 4.