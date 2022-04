Dj Tiësto en vrouw Annika verwachten tweede kindje

Tiësto en Annika hebben samen al een dochtertje. Het meisje met de naam Viola Margreet kwam in november 2020 ter wereld. Een jaar eerder stapte het stel in het huwelijksbootje. De twee ontmoetten elkaar voor het eerst in 2015 in het restaurant Catch in New York. Ze hadden gezamenlijke vrienden en werden zo aan elkaar voorgesteld. ,,We gingen twee maanden intensief met elkaar om en vlak voor Coachella besloten we dat we samen een stel waren’’, vertelt Annika, die werkt als model, in Vogue.