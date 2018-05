DJ Tony jr. wil kinderen met Maan: Ze is de mooiste vrouw ter wereld

,,Het is niet zo dat dat we nu bezig zijn met kinderen maken, maar wie weet'', zegt Tony, ook bekend als Tony Peroni Junior. ,,Als ik een relatie met iemand heb, dan heb ik er ook echt wel over nagedacht of zij een goede mama kan zijn. Anders zou ik dit niet eens aangaan.''



Tony, die alle aandacht voor zijn relatie bloedirritant vindt, vertelde ook eindelijk hoe hij zijn vlam leerde kennen: via WhatsApp. ,,Ik wist eigenlijk niet zo goed wie zij was in het begin'', aldus Tony. ,,Ik kreeg een fotootje via WhatsApp en daar stond een meisje op dat ik heel knap vond.'' Vervolgens liet de dj 'de hyena los', zoals hij dat altijd noemt. ,,Ik ben haar gaan volgen, zij volgde mij terug en zo kwam dat langzaam tot stand.''



Tijdens het festival Mysteryland 2017 keken de tortelduifjes elkaar voor het eerst diep in de ogen. ,,Eigenlijk was het vanaf dat moment al top.'' Tony is zijn wilde haren kwijt, beweert hij. ,,Nu merk ik dat ik iemand wil waar je echt mee oud kan en wil worden en een leuk leven kan hebben. Het is veel intenser om gek op iemand te zijn en een reden hebben om naar huis te komen. Dat is zo veel meer waard dan lust.''