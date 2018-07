Django Wagner: Ik kijk nog graag naar Disneyfilms

Je laatst gelezen boek: ,,Is van de beroemde ziener Nostradamus. Dat heb ik met veel aandacht gelezen en ik stond verbaasd dat heel veel dingen die hij honderden jaren geleden voorspeld heeft, nu allemaal gebeuren. Verder ben ik niet zo'n boekenlezer, ik lees liever stripboeken, veel leuker.''

Boven mijn bed in mijn tienerkamer hing: ,,Een poster van Elvis. Wij sliepen met meerdere kinderen in een kleine kamer, dus ik had lange tijd geen posters. Uiteindelijk waren we het met elkaar eens dat er één poster mocht komen: eentje van Elvis. We zijn wat dat betreft een beetje besmet door mijn moeder, die was denk ik een van de grootste fans van Elvis in Nederland, nog steeds trouwens.''

Ik raak altijd ontroerd door: ,,Mijn kinderen! Vooral als het om een kleinigheidje gaat. Soms ben ik met de computer bezig en kom ik er niet uit. Zegt mijn jongste zoon: joh pa, als je nou dit even doet. Zo jong en dan al zo wijs. Mooi man, dat kinderen ons te slim af zijn.''

Geheimtip: ,,Ik heb iets speciaals met een zanger uit Barendrecht en die heet Wim Dalmee. Allemensen, als die man gaat zingen, is het net Tom Jones.''

Klassieker: ,,De film Viva Las Vegas met Elvis, die heb ik wel 25 keer gezien. Hij speelde een automonteur die coureur wil worden. Fantastische film met veel zang van Elvis.''

Eerste single/album: ,,Rick Astley's single Never Gonna Give You Up. Ik hoorde dat liedje op de radio en was meteen verkocht. Die man had zo'n mooie donkere warme stem. Die single moest ik gewoon hebben en heb ik van mijn eigen centen gekocht. Echt een liedje waar je vrolijk van wordt.''

Mooiste gebouw: ,,De Eiffeltoren. Ik vond mijn bezoek aan de Eiffeltoren een belevenis. Ik ben tot in de nok geweest en dan kijk je zo over Parijs heen, dat vond ik ongelofelijk mooi. Ik heb hoogtevrees, dus ik stond er met knikkende knieën, maar ik had het ervoor over, want het was een ervaring die ik nooit zal vergeten. Helemaal omdat ik hand in hand met mijn vrouw Ingrid stond, met wie ik al ruim twintig jaar samen ben.''

Guilty pleasure: ,,Disneyfilms. Ik mag dan volwassen zijn, daar kijk ik gewoon nog steeds erg graag naar. De verhaallijn en de beelden van Disneyfilms, zoals The Jungle Book over dat kindje dat in de jungle opgroeit, vind ik geweldig.''

Favo restaurant: ,,Thuis, als mijn vrouw kookt, is het eten eigenlijk het allerlekkerste, maar in Valkenswaard hebben ze Restaria Den Haas. Ze noemen het in de volksmond een cafetaria maar het is meer een restaurant. Daar hebben ze de héérlijkste goulashsoep, zonder overdrijven de lekkerste van Nederland. Daar rijd ik speciaal voor op en neer.''

Favoriete uitgaansstek: ,,Als ik uitga zit ik het liefst gewoon in een klein gezellig lokaal kroegje. Of ik ga extra lang tafelen bij de Spanjaard El Patio Andaluz in Eindhoven. Dat doe ik dan met een groepje vrienden, lekker samen tapas eten, zitten we gerust nog als een van de laatsten in de zaak.''