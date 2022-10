Dochter (21) gaat The Rock achterna als worstelaar en Adele flirt ‘wijnend’ met acteur

Kandidaat Expeditie Robinson stapt op injectie­naald: Ook deze BN’ers naar de dokter na deelname tv-show

Bijna een miljoen mensen zagen gisteren de noodgedwongen aftocht van publiekslieveling Iliass ‘Taxi’ Ojja in Expeditie Robinson. De acteur verliet het spel nadat hij in een naald stapte. Door de jaren heen belandden veel meer kandidaten door reality- en spelprogramma’s in de lappenmand. Een kleine greep uit de pechvogels.

25 oktober