Dochter eert ‘Crocodile Hunter’ Steve Irwin op verjaardag: ‘Jij veranderde de wereld’

Jude Law (50) krijgt zevende kindje met vierde vrouw

Jude Law (50) is voor de zevende keer vader geworden. Dat meldt The Sun, die foto’s in handen heeft waarop de acteur en zijn vrouw Phillipa Coan op Heathrow Airport in Londen zijn gespot. Daarop zijn de twee te zien met een kinderwagen met een baby erin.