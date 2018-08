Dochter Patricia Paay kreeg ernstige eetstoornis toen ouders gingen scheiden

Het diepe dal waarin Christina bijna tien jaar geleden zat, liet destijds sporen na op haar verschijning. Bij haar intieme post zet de in Rotterdam wonende brunette een veelzeggende foto waarop te zien is hoe mager ze destijds was. Christina, zo schrijft ze, blikt met gemengde gevoelens terug op haar jeugd. ,,Ik ben in Nederland, vanwege mijn ouders, in de media opgegroeid. Elke merkwaardige fase van mijn tienerbestaan werd bekend en was terug te vinden op Google.''



Uiteindelijk vertrok ze met moeder Patricia en vader Adam naar het buitenland. Het gezin woonde langere tijd in Amerika en Engeland, waardoor de mediabelangstelling in Nederland iets afnam. Maar die levensfase over de grens was in geen geval een gelukkige. Volgens Christina heeft ze nog nooit verteld hoe erg ze er 'in andere delen van de wereld' aan toe was. De foto bij haar instagrambericht is volgens haar 'een geheim onderdeel' van haar dat vrijwel niemand kent.



Waarom ze de foto en tekst met haar ruim 40.000 volgers deelt? Volgens Christina, die samenwoont met het Braziliaans-Nederlandse model Shenta Ignacio, doet ze dat om te voorkomen dat ze onecht overkomt op sociale media. ,,Geen enkel Instagram-account toont de realiteit'', aldus Christina. ,,Ik deel dit om alle anderen die het momenteel moeilijk hebben te steunen en te vertellen dat ze niet alleen zijn.''