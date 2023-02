Dochter Pink (11) gaat mee op wereldtournee: ‘Maar over salaris is niet goed onderhandeld’

Willow en Jameson (6) vergezellen hun moeder op haar wereldtournee ter promotie van haar negende studio-album Trustfall . Voor Willow met wie Pink het nummer Cover me in sunshine zong volgt er ook een heuse job. De onderhandelingen over haar loon, stemden haar moeder echter niet tevreden, vertelt ze in het programma Today .

,,Ik vertelde dat het minimumloon ongeveer 22,50 dollar per show is. Maar zij reageerde: ‘Geef me dan maar 20 dollar. Dat is makkelijker uit te rekenen.’ En ik dacht: neem dan 25 dollar, dat is ook gemakkelijker rekenen.” De suggestie dat haar broertje Jameson voor haar kon opkomen, verwerpt Pink snel. ,,Die is al tevreden met een lolly en wat aandacht.”



Pink heeft nog niet bekendgemaakt of ze met haar Trustfall Tour ook Nederland aandoet. Wel is ze één van de headliners op Pinkpop. Op 16 juni is ze de dagafsluiter. Of Willow daar ook bij is, is nog niet duidelijk.



Willow en Jameson zijn de twee kinderen die Pink kreeg met Corey Hart. Het stel is al zestien jaar getrouwd.