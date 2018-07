Dochter Rita Reys: Mijn moeder was niet kapot te krijgen

Programma­ma­ker Joop de Roo overleden

9:45 Producent, radio- en tv-man en muzikant Joop de Roo is op 88-jarige leeftijd overleden. Muziek was de rode draad in zijn werk en in zijn privéleven. ,,Een leven dat gedurende vele decennia in het teken heeft gestaan van de muziek die hem zo lief was en waarvoor hij zeer veel betekend heeft", staat in een verklaring namens de familie.