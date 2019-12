Dochtertje Naomi van As is een raceraketje en Eva deelt oncharmante huilfoto

showbytesKorte updates van de sterren op sociale media – wij smullen ervan. In de rubriek Showbytes struint de showredactie het web af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van bekend Nederland. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Naomi van As is buiten adem nu dochtertje ‘raketje’ Kae alleen nog maar pauze neemt tijdens haar slaapjes of Baby TV.

3FM-dj Eva Koreman slaat tijdens Serious Request waterproof mascara en stapels tissues in.

Fred van Leer introduceert een nieuw begrip: ‘infuusfashion'.

Vlak voordat Nikkie Plessen naar een zonnig oord vertrekt, harkt ze nog wat pegels binnen door haar modelijn te promoten.

Thijs Römer en zijn vrouw Igone de Jongh hebben een pandje in een landelijk gebied gekocht.

Patty Brard heeft vier dagen niet geslapen omdat haar hondje Lulu niet kon vertellen wat haar mankeerde.

Anna Nooshin (1.58 meter) heeft in Los Angeles last van een stijve nek.

Bridget Maasland en zoon Mees hebben een lachstuip.

Soapie Marly van der Velden is bijna vergeten hoe het is om in de trein te zitten.

Het energielevel van Fred van Leer is teruggelopen naar -10.

Een tekening van dochtertje Myllena raakt Doutzen in haar hart.

Het is Gordon in Kaapstad gelukt tijdens een feestje geen druppel alcohol te drinken. Een meeting van de Anonieme Alcoholisten de ochtend erop was alles behalve gezellig.