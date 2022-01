Dochtertje Robert Doornbos met spoed opgenomen: ‘Werd haar bijna fataal’

Het was de afgelopen dagen stil vanuit Robert Doornbos en zijn vrouw Chantal. En dat was niet voor niets, zo verklaart de Formule 1-presentator vandaag op Instagram. ‘De reden dat het de afgelopen dagen zo stil was bij ons op Instagram is omdat we met spoed werden opgenomen met onze lieve Jada. Dit keer door een dubbel buikvirus, dat haar bijna fataal werd.’

Doornbos legt uit dat Jada binnen korte tijd uitgedroogd was geraakt, waardoor ze in een voorstadium van een shock verkeerde. ‘Dit kan heel ernstig zijn. We zijn enorm geschrokken en moeten het nog een plekje geven dat Jada ons weer bijna werd afgenomen’, aldus een emotionele Doornbos.



Hoewel de schrik er bij het gezin nog goed in zit, zijn ze meer dan opgelucht dat hun dochtertje nu weer stabiel is. ‘Jada heeft een engeltje op haar schouder en is zelf zo krachtig’, zegt Doornbos. ‘Nu herstellen zodat ze weer lekker kind kan zijn.’

Het stel is de artsen en specialisten dankbaar voor de goede hulp. ‘En dankbaar dat wij zoveel steun om ons heen hebben en dank voor alle lieve vragen of het wel goed met ons ging’, schrijft de presentator.

Niertumor

In 2018 werd bij Jada een grote niertumor gevonden. Die werd, samen met uitzaaiingen, later verwijderd in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht. Jada onderging daarna chemotherapie om de uitzaaiingen te bestrijden; de laatste behandeling vond in januari 2019 plaats. Een maand later, op Wereldkankerdag 2019, lieten Doornbos en Bles weten dat het meisje kankervrij was verklaard. ‘Wat een emotie, wat een ontlading.’

Robert en Chantal hebben naast Jada ook zoontje Josh, dat in juli 2018 werd geboren.

