Documentairemaakster: Mensen zijn verrast door het verhaal van Famke

Met behulp van een trampoline springt Famke Louise in een ultrakort spijkerbroekje op een rodeostier. Vijf jonge mannen met petjes kijken toe en geven wat aanwijzingen. ,,Kun je iets naar achter? Iets lager?’’ en: ,,doe nog eens? Ja, dit is ’m!’’ De stier gaat draaien en ietwat onwennig begint Famke met de camera te flirten, zo bevallig mogelijk hangend op het beest.

Het is een scene uit de vierdelige documentaire (bij elkaar bijna twee uur) die sinds zondag op abonneedienst Videoland te zien is. Die opnames, voor de clip van haar nummer Ben je down, zijn voor het 19-jarige onlinefenomeen business as usual. Haar werk is nu eenmaal filmen. Het is een van de veelzeggende momenten in de documentaire over het geëxplodeerde bestaan van de vlogster die onder jongeren in amper twee jaar tijd naar een sterrenstatus groeide. Met bijbehorende nadelen, die zich vooral uiten in onverbiddelijk harde kritiek via social media.

Volledig scherm © ANP Kippa

Ruim drie maanden volgde Elza Jo Trathlener (37) Famke Louise. De filmmaakster kent de kwetsende opmerkingen die de 19-jarige online constant op zich afgevuurd krijgt, Famke leest er in de documentaire zelf een aantal voor. ,,Ik hoor dat er nu juist veel positieve berichten verschijnen, mensen hebben zelfs medelijden met haar. Dat was niet het doel van de documentaire. Hoe dat komt? Ik hoor van veel mensen uit allerlei hoeken dat ze verrast zijn door haar verhaal.’’

Hoge werkdruk

Op haar negentiende rijdt Famke Louise al in een gloednieuwe Mercedes, mede bekostigd door 20 miljoen streams van haar eerste single (Op me Monnie) op YouTube en Spotify. Ze verloor in 2016 haar vader, beëindigde een turbulente relatie met vlogger Snapking die haar bedroog en bezwijkt in de documentaire bijna onder de bizar hoge werkdruk; Famke Louise werkt zeven dagen per week.

Let op, een spoiler: ze houdt dat moordende ritme niet vol. De documentaire eindigt ermee dat ze haar managers Pearl, JayJay (Boske) en Bizzey (Leo Roelandschap) aan de kant zet. Demonstratief eet Famke in de kappersstoel een softijsje en een snack tegelijk, juist omdat haar managers dat zouden afkeuren. Vanaf nu wil ze het zelf doen, zonder begeleiders die hogere ambities hebben dan zij zelf: ,,Ik heb geen miljoenen views nodig om trots te kunnen zijn op wat ik doe.’’

Volledig scherm Famke Louise op de rodeostier in de documentaire van Videoland © Videoland

Trathlener trof de vlogster/zangeres op het moeilijkste punt van haar loopbaan. ,,Ze moest een heel zwaar besluit nemen, dat voor haar managers als verrassing kwam, maar ook voor mij. Het was alleen niet zozeer gericht tegen haar management, ze koos vooral voor zichzelf.‘’

Kijkcijfers levert Videoland niet, maar Trathlener krijgt positieve signalen, mede door de vele reacties op social media. Zit een vervolg er in? ,,Ik zou best willen, al is het nu wel een afgerond verhaal. Het is raar om te stoppen, ik heb een band met haar opgebouwd. We hebben het al wel over een vervolg gehad. Als dat er komt, doen we het samen.’’