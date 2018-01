Doe als de Frogers, leg de smartphone vaker weg!

Als zelfs in 2018 de bandplooibroeken weer mode worden voor mannen, dan weet je één ding zeker: de nostalgiehype is ook op tv voorlopig niet ten einde. Jongste loot aan de tak was woensdag Groeten uit 19xx, dat nog een stapje verder gaat dan het verkleedpartijtje van Linda de Mols Oh wat een jaar.



In de nieuwe RTL-show levert het gezin van een BN’er - of twee zoals in het geval van Rene en Natasja Froger - de smartphones in en dompelt zich een weekend lang onder in een huis dat is ingericht in de stijl van het jaar dat een van de ouders 12 was. Compleet met bijbehorende kleding, kapsels, spelletjes en tijdverdrijf zoals een ritje op de Solex en met z’n allen met natte haartjes rond de zwart-wit-tv voor Bartje (‘ik bid nie veur bruune boon’n’).



Zelfs het eten was vintage jaren 70: kapucijners, spiezen met worst en een uitje bij de tv en Natasja plantte opzichtig een origineel pak Brinta op de ontbijttafel. Ik mag hopen dat dat slechts voor de show was en de familie het verder niet aangeraakt heeft, want daar zitten na 46 jaar de maden in, zou je denken.