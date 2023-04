Doja Cat had pijn alsof ‘mes in buik stak’ toen ze vijf uur stilzat voor outfit: ‘Ik was superziek’

De Amerikaanse kwam in januari groot in het nieuws toen ze bij de Haute Couture Week van Parijs verscheen met rode bodypaint en meer dan 30.000 Swarovski-kristallen op haar lichaam. De artiest van de hit Say so moest bijna vijf uur stilzitten om de look te creëren. Dat is sowieso geen pretje, maar het was nog veel vervelender dan gedacht.

,,Ik was superziek’’, zegt Doja deze week tegen L’Officiel. ,,Ik zit daar en voel als het ware een mes draaien. (...) Ik probeerde grapjes te maken en het luchtig te houden, maar het werd hoe langer hoe erger. Het voelde alsof er een mes in mijn buik zat dat met 160 kilometer per uur ronddraaide. Ik heb nog nooit zulke erge pijn gevoeld.’’

De helse ervaring is op een bittere manier wel toepasselijk. Doja moest immers een levend standbeeld voorstellen, weggelopen uit de hel. De look heette officieel ‘Doja’s inferno’, passend bij de show van modehuis Schiaparelli. De collectie van het Franse merk was geïnspireerd op het epos Inferno van Dante en de negen cirkels van de hel.

Verf, lijm en glitters

Amala Dlamini, zoals Doja Cat echt heet, droeg een bustier, een rok vol houten bolletjes, laarzen en een omslagdoek, allemaal in hetzelfde vuurrood. Op al haar zichtbare huid zat bodypaint, met daaroverheen de laag kristallen. Hoe ging het aanbrengen in zijn werk?

,,Ik had ondergoed aan en een topje. Ze begonnen met een laag rode verf, (...), toen een laag lijm, daar gingen glitters overheen. En toen de kristallen. Ik had één à vier mensen om me heen, die aan verschillende delen van mijn lijf werkten.’’



Lees door onder de post

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Was het het waard?

Zo zat Doja 4 uur en 58 minuten, om precies te zijn. ,,Haar geduld en toewijding waren echt inspirerend’’, zei de vermaarde visagist Pat McGrath, die de look verzorgde met Daniel Roseberry, artistiek directeur van Schiaparelli. Zij gaf Doja onder meer ginger ale om haar buik te kalmeren, vertelt de rapper. ,,Het hele team was zo begripvol, gevoelig en lief.’’

Cat is ‘heel, heel trots’ op de outfit, die ze al het leed waard vond. ,,Ik offer mijn gevoel van comfort graag op’’, zegt ze. ,,Ik doe alles voor de fantasie in mijn hoofd.’’

Volledig scherm Doja Cat in haar bijzondere outfit van Schiaparelli. © BrunoPress/Abaca Press

Bij enkele toeschouwers zorgde de outfit overigens voor ongemak. De tienduizenden kristallen leken een beetje op gaatjes en wakkerden bij meerdere mensen op sociale media naar eigen zeggen hun trypofobie aan, oftewel angst voor verzamelingen kleine gaatjes.

Doja vond de dag in Parijs een van de belangrijkste van haar leven, maar het was lang niet de eerste keer dat ze een opvallende outfit droeg:

Volledig scherm Doja Cat droeg de afgelopen jaren vaker erg opvallende outfits. © BrunoPress

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: