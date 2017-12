Domien en Angelique pakken hun koffers voor vertrek uit Glazen Huis

Op de laatste dag doen dit keer ook de andere publieke radiozenders mee. Radiomakers van NPO Radio 1, 2, 4 en 5 schuiven ieder een uur aan in het Glazen Huis om mee te presenteren. Dat betekent dat Serious Request tijdens die uren op twee zenders tegelijk is te horen. Jurgen van den Berg van NPO Radio 1 ging dieper in op het thema van de actie en ook NPO Radio 4-presentator Ab Nieuwdorp komt langs.

3FM Serious Request wordt vanavond afgesloten met een eindshow. Op het Marktplein in Apeldoorn zijn optredens van The Cool Quest, HAEVN, Miss Montreal, Fedde Le Grand en Rico & Sticks. Tijdens de eindshow is de bekendmaking van de opbrengst van de inzamelingsactie. Het Rode Kruis gaat het geld besteden aan het herenigen van familieleden die elkaar door conflicten of natuurrampen zijn kwijtgeraakt. De teller stond zaterdagavond op ruim 3,4 miljoen euro.