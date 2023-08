Domien, Mattie en Marieke vliegende kieps bij nieuwe radiozender JOE die vrijdag start

Vajèn van den Bosch verkast weer naar Duitsland, nu voor Disney's Tarzan & Jane

De Nederlandse acteurs Vajèn van den Bosch en Terence van der Loo gaan vanaf november de hoofdrollen spelen in een nieuwe Duitse versie van de musical Tarzan. Van der Loo maakt zijn debuut in een Duitse voorstelling als Tarzan. Van den Bosch gaat de rol van Jane vertolken. Voor haar is het de derde maal dat zij in een Duitse musical staat.