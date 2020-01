Domper voor Rossana Kluivert: AvroTros hoeft item Opgelicht?! niet te rectificeren

mogelijk hoger beroepEen flinke domper voor Rossana Kluivert: de redactie van het AvroTros-programmma Opgelicht?! hoeft de geruchtmakende uitzending over vermeende misstanden bij de Kluivert Rescue Dog Foundation niet te rectificeren. Dat heeft de rechtbank in Lelystad vanmiddag in een schriftelijke verklaring laten weten. Rossana reageert zeer teleurgesteld.

,,Het is een uitermate teleurstellend vonnis. Het is positief dat de rechtbank erkent dat de uitzending onjuistheden bevatte en uitdrukkelijk wordt erkend dat er geen sprake is van fraude of oplichting bij de stichting, maar het is daarom teleurstellend dat dit niet heeft geleid tot toewijzing van de vorderingen. Wij beraden ons op een hoger beroep”, laat Royce de Vries, de advocaat van Kluivert, in een eerste reactie weten.

De rechter komt tot de conclusie dat Kluivert in de uitzending helemaal niet beticht wordt van misleiding, manipulatie of bedrog, wat zijzelf wel beweert. Van de door Kluivert gestelde feitelijke onjuistheden, lichtvaardige beschuldigingen en tendentieuze beweringen is volgens de rechter geen sprake. ,,Er is dan ook geen reden de uitzending offline te halen of te rectificeren”, zo luidt het oordeel.

Kort geding

Rossana Kluivert, de vrouw van technisch directeur van FC Barcelona Patrick Kluivert, spande samen met haar advocaat Royce de Vries (zoon van Peter R.) een kort geding aan tegen de AvroTros omdat die weigerde een uitzending van Opgelicht?!, waarin misstanden bij haar hondenopvang op Curaçao aan de kaak werden gesteld, offline te halen.

De advocaten van Rossana Kluivert openden twee weken geleden in de rechtbank in Lelystad frontaal de aanval op de redactie van het beroemde onderzoeksprogramma. Advocaten Royce de Vries en Khalid Kasem stelden dat de journalisten door de ondergrens zijn gezakt door Rossana af te schilderen als een bedrieger. Rossana moest tijdens haar verklaring vechten tegen de tranen. Zoon Nino nam het voor haar op. ,,Opgelicht?! schildert mijn moeder af als een misdadiger.”

Tekst gaat verder onder deze tweet

Waar ging de zaak over?

Opgelicht?! startte vorig jaar een onderzoek naar de stichting van Rossana Kluivert, de vrouw van technisch directeur van FC Barcelona Patrick Kluivert, nadat er vragen op de redactie binnen waren gekomen over het uitgegeven donatiegeld en het bestaan van het Kluivert Dog Rescue Center.

In de uitzending van afgelopen november, waar 1,1 miljoen mensen naar keken, kwamen vrijwilligers en dierenartsen aan het woord die zich eveneens inzetten voor honden op het eiland. Uit de reportage bleek dat geen van hen wist waar het opvangcentrum van Kluivert zich op het eiland bevindt.

Daarnaast kwam in het programma naar voren dat Kluivert veel minder honden zou verzorgen dan ze zelf beweert te verzorgen en dat ze van het ingezamelde geld van donateurs tienduizenden euro’s aan marketingkosten zou hebben betaald en een winkelpand huurt.

Karaktermoord

Royce de Vries, advocaat van Kluivert, stelde in de rechtbank in Lelystad dat er karaktermoord op Kluivert is gepleegd. ,,Dit is een buitengewoon emotionele zaak”, zo begon de raadsman zijn pleidooi. ,,Kluivert Dog Rescue Foundation is een kleine stichting die pas anderhalf jaar geleden is opgezet. Mevrouw Kluivert en vrijwilligers zetten zich met hart en ziel in voor het omvangrijke probleem van straathonden op het eiland. Dat doen ze niet voor het geld, maar vrijwillig, louter uit liefde voor de honden.”

,,Sterker nog”, vervolgde De Vries, ,,mevrouw Kluivert heeft zelf duizenden euro’s in de stichting gestoken. Deze stichting is haar kindje, haar levenswerk. De kijker van Opgelicht?! wordt op basis van tendentieuze en onnauwkeurige verslaggeving een heel ander beeld voorgeschoteld. Er is willens en wetens een onjuist beeld neergezet.” De Vries liet geen spaan heel van het programma. ,,Het gaat te ver om in deze stichting alle onjuistheden en slordigheden te bespreken. Maar vaststaat is dat Opgelicht?! niet te goeder trouw heeft gehandeld. Alleen al de naam van het programma is stigmatiserend voor Kluivert.”

Collega-advocaat Khalid Kasem ging nog een stapje verder. ,,Hier is geen sprake van journalistieke onzorgvuldigheden of slordigheden: hier is te kwader trouw gehandeld. Een smeuïg verhaal moet je niet kapotmaken, was de gedachte. Maar ze durfden niet live in de uitzending met ons in gesprek te gaan. Dat zegt heel veel over de kwaliteit van het item.”

Reactie Opgelicht?!

De advocaat van AvroTros, Bertil van Kaam, is een andere mening toebedeeld en stelt dat er in deze uitzending helemaal geen ernstige of strafrechtelijke beschuldigingen zijn gedaan. ,,Er wordt nergens de indruk gewekt dat hier sprake is van oplichting of bedrog. Het programma behandelt niet alleen maar items met een strafrechtelijke opzet, maar ook algemene onderwerpen. U zult daarvoor goed naar de uitzending moeten kijken”, meende Van Kaam. Over het verzoek van Kluivert om live in de uitzending te reageren: ,,Men kan niet zomaar op de stoel van de programmamaker gaan zitten en van alles gaan eisen. Zo werkt het niet.”

Het feit dat Kluivert een rol speelt in de uitzending, betekent niet per se dat ze een oplichter of bedrieger is, benadrukt de advocaat. ,,De titel van het programma wil niet zeggen dat er gesteld wordt dat er sprake is van oplichting of fraude. Dat wordt bovendien in het programma benoemd als dat het geval is of niet. Hier is dan ook geen sprake van bedrog, hier is in een kritische analyse de balans opgemaakt van een stichting met een feitelijk verslag. Een rectificatie zou een heel verregaande maatregel zijn op de journalistieke vrijheid die de makers hebben.”

Rossana Kluivert sprak echter schande van de aflevering en verwijt de programmamakers onzorgvuldigheid en een gebrek aan het bieden van weerwoord. Ze vond het onbegrijpelijk dat ze niet in de studio mocht reageren op de aantijgingen en onthullingen die volgens haar grotendeels worden verspreid door een organisatie met wie ze de samenwerking heeft beëindigd.

Wel of geen weerwoord?

AvroTros stelde echter dat ze wel was uitgenodigd om te reageren. ,,De redactie van Opgelicht?! heeft op verschillende momenten en manieren Rossana Kluivert de kans gegeven om te reageren”, zei een woordvoerder. ,,We hebben netjes hoor- en wederhoor willen plegen. Maar daar heeft zij geen gebruik van willen maken.”

De rechtbank bevestigt dat vóór de uitzending uitvoerig contact heeft plaatsgevonden tussen de advocaten van Kluivert en het programma. ,,Delen hiervan zijn ook in de uitzending gebruikt. Dat geen weerwoord op camera is de uitzending terecht is gekomen is een direct gevolg van de keuze van KDRF om alleen live in de uitzeending te willen reageren”, alddus de rechtbank.



Kritiek

Al vrij snel na de gewraakte uitzending barstte de bom op sociale media. Waar veel kijkers Kluivert eerst het voordeel van de twijfel gaven, krabbelden zij al snel terug. ‘Wat zak je dan door het ijs, zeg Rossana Kluivert. En dat nog wel over de rug van die zielige verwaarloosde en voor dood achtergelaten hondjes op Curaçao. Dan ga je dus echt over lijken!’, twitterde een teleurgestelde kijker.