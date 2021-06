Don Diablo tussen groten der aarde bij live event Verenigde Naties

Diablo, geboren als Don Schipper, lanceert morgen tijdens het event zijn nieuwe track Too Much to Ask, dat hij opnam met de Amerikaanse zanger en producer Ty Dolla $ign. De opbrengst komt volledig ten goede aan Stream to Regreen, een samenwerkingsverband tussen Diablo en JustDiggit. Deze stichting zet zich in voor wereldwijde herbebossing. Elke 25 streams van de single zijn goed voor het opnieuw bebossen van 1 vierkante meter land.