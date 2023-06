Donnies droom komt uit: polonaise op Pinkpop en hij gaat zélf voorop

‘Lieve mensies’, begint Donnie kort na twaalven in zijn typerende stijl op het noordpodium in Landgraaf. ‘Het is mijn droom om op Pinkpop een polonaise te veroorzaken. Zal ik zelf meedoen?” Een halve minuut later klautert de rapper (28) over het hek. ,,Gaan jullie allemaal achter me aan? Ik heb een speciale gast meegenomen, René Frooooooger!”