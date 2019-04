Donny Roelvink en vriendin Amijé zetten punt achter knipperlichtrelatie

De geruchten dat het over en uit was tussen de twee, gingen al langer omdat het koppel al een tijdje niet meer op elkaars sociale media te zien was. Daarnaast vonden velen het opvallend dat Amijé alleen was afgereisd naar Azië om daar te backpacken. Donny besloot hun actuele relatiestatus vandaag met de wereld te delen om geruchten en insinuaties te voorkomen. ,,Verder ga ik hier niks over zeggen aan wie of wat dan ook, want dat gaat verder niemand wat aan”, schrijft de zoon van volkszanger Dries. ,,Amijé en ik hebben beiden geen behoefte om dit aan iemand te moeten uitleggen.”

Van ruzie tussen de twee is volgens Donny geen sprake. ,,Wij hebben mooie jaren samen gehad, alleen gaan we nu onze eigen weg. We zijn op een vredige manier uit elkaar gegaan. We gaan verder met ons leven en gunnen elkaar het beste toe.”

De jongste Roelvink-telg en Amijé gingen vorig jaar al kort uit elkaar nadat hun relatietest in Temptation Island VIPS was mislukt. Donny viel hier namelijk voor een van de verleidsters: de roodharige Danique. Toch kwamen de twee later weer bij elkaar. Amijé, die momenteel op het Indonesische eiland Bali zit, heeft nog niets over de breuk gezegd.

