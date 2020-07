Donny Roelvink is kritiek op neuscorrectie zat: ‘Ik wil geen barbiepop zijn’

Het stoort Roelvink mateloos dat hij overal ‘achterlijke nieuwsberichten’ ziet opduiken waarin wordt gesteld dat hij verslaafd zou zijn aan plastische chirurgie. Daar is namelijk helemaal niets van waar, vertelt hij vandaag in video’s die hij op zijn Instagram Stories deelt. ,,Er wordt over mij gesproken alsof ik een of andere verslaafde ben, iemand die nu verslaafd is aan plastische chirurgie omdat ik toevallig laatst mijn tanden heb laten doen.”



Roelvink werd voor het evenement Boxing Influencers gevraagd en heeft tijdens de voorbereidingen zoveel klappen op zijn neus geïncasseerd, dat het kraakbeen scheef is gaan staan. ,,Daardoor heb ik allemaal poliepen in mijn neus gekregen, een soort vleesboompjes, waardoor ik heel veel last heb met ademhalen”, legt de realityster uit. ,,Dus ik ben hier niet omdat ik een barbiepop wil zijn, maar omdat ik godverdomme geen lucht krijg”, verklaart hij de ingreep.