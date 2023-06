Donny Roelvink kreeg goed nieuws over tumor: ‘Bleek minder agressieve variant te zijn’

Het was een heftig jaar voor Donny Roelvink. Eerst kreeg hij in juni 2022 een ernstig auto-ongeluk toen het opnemen van fitness-filmpje met een Hummer helemaal misging. Hij kwam met een klaplong en gebroken ribben in het ziekenhuis te liggen. Een half jaar later werd bij hem teelbalkanker geconstateerd.



,,Als je die twee dingen zo achter elkaar zet, is het wel heftig, ja”, vertelt de Roelvink-telg daarover. ,,Toch ben ik ergens ook blij dat het me al op mijn 24ste is overkomen, want ik snap nu als geen ander wat echt belangrijk is in het leven. Heel cliché, maar gezondheid is alles.”

Na een CT-scan waaruit bleek dat Roelvink teelbalkanker had is hij december vorig jaar gelijk onder het mes gegaan. ,,Nadat die bal waarop de tumor zat was verwijderd, bleek het een minder agressieve variant te zijn. Dus ik hoefde geen chemo en bij de laatste check-up was alles nog steeds in orde: geen uitzaaiingen. Heel fijn, al moet ik de komende tien jaar nog regelmatig op controle. Waakzaam wachten, noemen ze dat.”

Angstige Dries

Zijn vader Dries vertelt in hetzelfde interview over de angst die hij had na de diagnose van zijn zoon. ,,Het kan toch niet, dacht ik, zo’n jonge jongen, altijd met sport bezig, hartstikke fit. Ik had het niet kunnen handelen als dit fout was afgelopen. Hou op hoor, alleen de gedachte al.”



Teelbalkanker, ook wel zaadbalkanker of testiskanker, komt over het algemeen weinig voor. Jonge mannen tussen de 18 en 35 jaar hebben de grootste kans op deze vorm van kanker. De vooruitzichten zijn meestal goed. Met de ludieke actie ‘Het Ballenalarm’ vraagt de Stichting Zaadbalkanker extra aandacht voor zaadbalkanker. Het idee is dat mannen op maandag om 12.00 uur - als de maandelijkse sirenes loeien - hun teelballen checken, en dit elke maand opnieuw.

