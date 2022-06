Donny Roelvink na ongeluk met klaplong en gebroken ribben in ziekenhuis

Roelvink, die ingepakt is met verband en verschillende wonden op zijn gezicht heeft, stelt dat het allemaal ‘heel snel gegaan is’. ,,Ik weet nog dat ik een klap voelde. En een paar minuten later werd ik wakker in de ambulance.” De influencer ligt nu in het ziekenhuis met gebroken ribben en een klaplong. ,,Wonder boven wonder ben ik niet in levensgevaar geweest. Het ziet er natuurlijk heel heftig uit dit, maar op een paar gebroken ribben en een kleine klaplong na, is het gelukkig niet erger dan dat geworden of geweest.”