Doodsoorzaak van 18-jarig zusje Louis Tomlinson bekend

Waylon zingt samen met Beau, kijkers enthousi­ast: ‘Uitbrengen!’

10:59 Waylon heeft gisteravond indruk gemaakt in het latenightprogramma van Beau van Erven Dorens. De 39-jarige zanger was te gast in de talkshow om zijn Top 1000-concerten te promoten. Om die reden kroop hij achter de microfoon en zong hij Kiss from a Rose van Seal en, samen met Beau, Laat Me van Ramses Shaffy. Kijkers waren geroerd en reageerden op sociale media enthousiast: ‘Is er iets wat Waylon niet kan?’