Door corona staat Jelle Brandt Corstius nu voor de klas: ‘Verrassend hoe leuk ik het vind’

De coronacrisis noopt steeds meer mensen tot maatregelen om het hoofd boven water te kunnen houden. Een aantal vond nieuw werk in het onderwijs, onder wie journalist Jelle Brandt Corstius (42). In de actualiteitenrubriek Nieuwsuur vertelt hij hoe corona hem over de streep trok datgene te doen wat eigenlijk altijd al in zijn hoofd zat: lesgeven. Hij besloot de lerarenopleiding te gaan volgen. ,,Voor mij was corona het duwtje om dit te gaan doen.”

Het onderwijs kampt al jaren met een tekort aan leraren. De pandemie biedt onverwacht hoop op betere tijden nu zich een groot aantal zij-instromers heeft gemeld. Ook Brandt Corstius volgt de lerarenopleiding aan de Pabo en staat als beginnend onderwijzer een aantal uur voor de klas op openbare basisschool De Grote Beer in Duivendrecht. Die verandering van spijs bevalt hem tot dusver prima. ,,Als het gaat over lesgeven zit dat misschien wel in het hoofd van veel mensen. Het zat ook in mijn hoofd, maar je hebt misschien een duwtje nodig”, aldus Brandt Corstius voor de camera van Nieuwsuur.

Quote Je kan wel zeggen dat mijn leven een heel andere wending heeft gekregen door corona Jelle Brandt Corstius

De journalist en Ruslandkenner, die voor de VPRO verschillende programma’s maken over dat land, zag het niet zitten om gedurende de pandemie gefrustreerd op de bank te zitten wachten op betere tijden. ,,Ik kan geen lezingen geven want dat ligt op zijn gat, een boek kan ik niet schrijven want daar kan ik niet voor reizen en toen dacht ik: ik laat me gewoon inschrijven voor de Pabo, dan heb ik structuur.”

Het lesgeven ervaart hij als bezig zijn met ‘iets wezenlijks’. ,,Je kan wel zeggen dat mijn leven een heel andere wending heeft gekregen door corona”, zegt Brandt Corstius. ,,Voorlopig vind ik het ontzettend leuk. Vraag het me over tien jaar weer, als ik tien jaar voor de klas sta, maar het is voor mij echt een verrassing hoeveel voldoening het mij geeft en hoe leuk ik het vind.”

