Door Gordon afgewezen Rogier: Gerard en ik zijn goede match

De Leidse horecaondernemer Rogier van der Linden, die in december vorig jaar door Gordon werd afgewezen als potentiële echtgenoot, had het naar eigen zeggen op Gran Canaria ‘wel heel erg gezellig’ met Gerard Joling. ,,We hebben elkaar diep in de ogen gekeken en een paar keer in hetzelfde hotel geslapen.”

Rogier van der Linden houdt zich op de vlakte over of hij en de 58-jarige zanger een prille liefdesrelatie hebben. ,,Gerard en ik hebben een bijzonder goede klik, dus ik sluit niet uit dat het meer wordt", vertelt hij enthousiast aan deze site.



Vorige week liepen Rogier en Gerard elkaar tegen het lijf in de badplaats Maspalomas. Ze hadden ieder een ander hotel geboekt en ontmoetten elkaar bij toeval op het roze georiënteerde strand. De dagen daarna troffen ze elkaar, zo benadrukt Rogier, ‘zeer regelmatig’. ,,Langs de vloedlijn, op het strand, in de kroeg en - zonder in details te treden en als je begrijpt wat ik bedoel - in een van onze hotels.”



Gerard Joling en de zestien jaar jongere Rogier zetten foto's van hun ontmoeting op sociale media, waarna een stroom geruchten op gang kwam over een mogelijk relatie. Veel volgers noemen de mannen nog steeds ‘het ultieme setje’. ,,De foto's werden natuurlijk gelijk door media opgepakt, maar op Gran Canaria had ik geen goed zicht op alle reacties. Totdat Gordon mij belde met de prangende vraag: ‘Ben je er met mijn valse stiefzuster vandoor gegaan?’ Ik heb hem verzekerd dat er niets aan de hand is, maar ook dat ik zeker niets uitsluit”, lacht Rogier. Hij wil dus nog niet van een relatie spreken. ,,Daarvoor is het nog te vroeg.”

Overeenkomsten

Volgens Rogier hebben Gerard Joling en hij veel overeenkomsten. ,,We zijn bekende personen en weten wat de voor- en nadelen daarvan kunnen zijn. Je weet nooit exact wat de bedoelingen zijn van mannen met wie we in zee gaan. Gaat het om meeliften op onze beroemdheid of zijn de bedoelingen serieus? Gerard, die natuurlijk stukken bekender is dan ik, kent het klappen van de zweep. Daar hebben we fijne gesprekken over gehad”, vertelt Rogier.

Hij spreekt Gordon nog wekelijks. ,,Als goede vriend. Dan praten we over het leven en over keuzes die we als horecaondernemers maken.” Gordon runt een aantal koffiezaken en Rogier is uitbater van een café-restaurant in Leiden. Of Gordon spijt heeft dat hij Rogier liet gaan? Rogier: ,,Nee hoor! Het is zoals het is. No hard feelings.”

Boos werd Gordon al helemaal niet toen Rogier - die een dochtertje van drie heeft via een draagmoeder - hem vertelde over zijn kennismaking met Gerard. ,,Hij gunt me nog steeds het allerbeste.”



Rogier benadrukt dat Gerard en hij elkaar in de nabije toekomst vaker zullen zien. ,,Soms weet je gewoon dat er iets is. We zijn allebei wat ouder en zouden het fijn vinden om iemand naast ons te hebben. Dus hebben we elkaar op Gran Canaria regelmatig diep in de ogen gekeken. Oftewel: dit wordt zeker vervolgd.” Gerard Joling was nog niet voor commentaar bereikbaar.

Manuel

Gordon maakte vorig jaar december, tot verbijstering van tv-kijkers, in de laatste aflevering van zijn programma Gordon Gaat Trouwen bekend dat hij niet kon kiezen uit twee potentiële bruidegommen: de Italiaanse charmeur Manuel Schiavi (34) en horeca-ondernemer Rogier van der Linden. Kort voor het jawoord hakte hij de knoop pas door. ,,Geen Manuel en geen Rogier. Ik kan het niet.” Een gigantische anticlimax en kijkersbedrog, zo werd gesteld op sociale media.

Aan de geplande bruiloft op een Zuid-Afrikaanse wijnboerderij, waar ook Gerard Joling bij aanwezig was, gingen maanden van voorbereidingen en de wildste speculaties vooraf. De laatste aflevering van de reeks trok bijna 1,5 miljoen kijkers en op sociale media ging het week in, week uit helemaal los met de hashtag #Gordongaattrouwen. De vurige mooiboy Manuel werd door menigeen op Twitter afgeschilderd als ‘gladde aandachttrekker’, ‘kwal’, ‘ultiem glijmiddel’, ‘pizzarukker’ en zelfs ‘opdringerige stalker’. De stabiele Rogier kwam er stukken beter vanaf met typeringen als ‘lief’, ‘een baken van rust’ en ‘betrouwbaar’.

Gordon had na zijn mislukte trouwavontuur in Zuid-Afrika een kortstondige affaire met een Nederlandse arts in opleiding. Die relatie liep stuk toen Gordon ontdekte dat zijn partner een dubbelleven leidde. De man in kwestie heeft dat, net als zijn relatie met Gordon, altijd ontkend. De aanstaande dokter verloor vervolgens een kort geding, waarin werd aangetoond dat hij en Gordon wel degelijk een affaire hadden. Na de uitspraak kwamen veel details over hun romance op straat te liggen.