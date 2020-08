‘Door mijn zusje ben ik gaan inzien dat bloedbanden relatief zijn’

Verkoop van boeken in Utrechtse boekhan­dels geëxplo­deerd: ‘Een stijging van 250 tot 300 procent’

19 augustus Het lezen van boeken is herontdekt door corona. Utrechtse boekhandelaren merken dat lezen weer cool is. Zeker nu het vakantie is, duiken we weer in de boeken én in de puzzels. ,,De online verkoop is geëxplodeerd’’, zegt Erik van Doorn, eigenaar van boekhandel Broese in Utrecht en van boekhandel Kramer & Van Doorn in Zeist.