Dotan: Ik ben met de dood bedreigd, voor van alles en nog wat uitgemaakt

Ook vindt hij dat het de kop in had moeten drukken en actie had moeten ondernemen. ,,Ik heb toen echt alleen maar de headline gezien en niet het hele stuk gelezen. Ik heb nadat ik in de Ziggo heb gespeeld twee uur lang staan signeren. Ik heb toen allerlei mensen ontmoet, ook mensen in rolstoelen. Ik kan wel zeggen dat ik het wist, maar dat is gewoon niet zo.''

Slachtofferrol

De ontmoeting met een fan in een vliegtuig is volgens Dotan wel echt gebeurd. Een meisje luisterde naar zijn muziek en raadde die aan, niet wetende dat de zanger naast haar zat. ,,Dat gebeurt regelmatig. Ik ben met mijn gezicht niet veel te zien, mijn muziek is eigenlijk bekender dan dat ik zelf ben.'' Hij betreurt het dat nu 'aan alles' wordt getwijfeld. ,,Mensen beginnen te gissen, gaan invullen en speculeren.'' En: ,,Het is heel makkelijk om in de slachtofferrol te schieten. Ik ben met de dood bedreigd, voor van alles en nog wat uitgemaakt. Maar als iemand echt denkt dat ik zo'n bericht aan het kloppen ben, dan zou ik diegene ook een lul vinden.''



De artiest hoopt dat er nog toekomst zit in zijn carrière. ,,Ik hoop het vertrouwen stap voor stap terug te kunnen winnen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik nu probeer de dag door te komen. Ik hoop dat ik op een gegeven moment de muziek weer kan laten spreken.'' Hij snapt dat mensen teleurgesteld zijn. ,, Er is de afgelopen dagen zo veel gezegd en zo veel gebeurd. Ik heb me zo vaak voor de kop geslagen. Ik dacht: idioot, wat heb je in godsnaam gedaan?''



Imagodeskundige Bart Maussen verwacht dat Nederland Dotan zijn misstap zal vergeven. ,,De excuses die hij maakte en emoties en kwetsbaarheid die hij toonde in een Facebook-filmpje komen honderd procent echt op mij over. Dit is een meesterzet'', liet hij gisteren weten.