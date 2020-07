Dotan in top-10 Rusland en Polen: ‘Dankbaar, maar als homoseksuele man voelt het dubbel’

Angela Groothui­zen baalt van verraden Gerard Joling

20:08 Angela Groothuizen vond het ‘heel vervelend’ dat zij de terugkeer van Gerard Joling als coach in The Voice Senior te vroeg bekend had gemaakt. Ze plaatste per ongeluk de verkeerde foto's op haar Instagram. Hierop was Gerard al zichtbaar, terwijl het de bedoeling was de naam van de vierde coach van dit seizoen bekend te maken met een paginagrote advertentie in het AD.