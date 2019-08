Doutzen kijkt zwoel in lens en Paul de Leeuw heeft 'zaaddodende' tip

VIDEO Einde Dionne Stax bij NOS, gaat ze nu het songfesti­val doen? ‘Ik ga hier niets over zeggen’

21:04 Dionne Stax nam vandaag na twaalf jaar afscheid van de NOS. De presentatrice was zichtbaar geëmotioneerd toen ze de kijkers aan het eind van het journaal van 18.00 uur voor de allerlaatste keer een fijne avond toewenste. Daarna begon in het roddelcircuit direct het gespeculeer over de presentatie van het Eurovisie Songfestival.