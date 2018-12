Doutzen verlangt naar gezin, Nikkie viert kerst in bikini

Doutzen Kroes kan niet wachten tot ze weer thuis is. Het Nederlandse topmodel kijkt nu al uit naar de feestdagen die ze met haar gezin kan doorbrengen.

It's almost that time again! Can't wait to go back home and spend the Holidays with my love @sunneryjames (@doutzen) op 23 Dec 2018 om 9:13 PST

Voor Nikkie Plessen begint de vakantie goed. De modeontwerpster deelt een kiekje waarop ze in bikini op een bedje ligt. 'Happy holidays', schrijft ze erbij.

Happy Holidays 🙌🏻🧡☀️ (@nikkie_official) op 23 Dec 2018 om 8:33 PST

Sylvie Meis weet de harten van haar fans weer sneller te laten kloppen. De presentatrice is gehuld in een sexy topje en kijkt zwoel de camera in. ‘Last glam look for 2018', schrijft ze.

Fajah Lourens speelt dit jaar voor eigen kerstman. Gehuld in een pikant lingeriesetje laat de killerbodyfanate weten zichzelf te belonen voor haar lieve én stoute gedrag dit jaar.

(@fayaofficial) op 23 Dec 2018 om 3:53 PST

Niet iedereen gaat met plezier naar werk, maar Lisa Lois wel. De zangeres is zelfs van mening dat ze de leukste baan van de wereld heeft.

#ikhebdeleukstebaanvandewereld #doei (@lisaloisofficial) op 23 Dec 2018 om 3:34 PST

Een grote kerstboom is nog niet genoeg in huize Hazes. André jr. is daarom ook dolgelukkig met de twee levensechte beren die in de woonkamer staan.

Hahaha, helemaal gelukkig!😂 (@andrehazes) op 23 Dec 2018 om 3:15 PST

Jenniffer Hoffman mag vandaag 38 kaarsjes uitblazen. De actrice is getrakteerd op kleine lekkernijen en deelt een foto waarop ze gelukzalig naar de cakejes kijkt.

#jarig #🐐#🎈 (@jennifermaryhoffman) op 23 Dec 2018 om 3:12 PST

Voor Bobbi Eden is het een relaxte zondag. De blondine is aan het breien geslagen en brengt zo haar dag door. ‘Sunday funday', schrijft ze bij een kiekje waarop twee bolletjes wol en breinaalden te zien zijn.

(@bobbieden) op 23 Dec 2018 om 2:09 PST

Jan Versteegh is veilig aangekomen op IJsland en is vandaag al op pad. Een bezoekje aan de Skógafoss waterval mag niet ontbreken. ‘Kuifje in IJsland', grapt de presentator.

Kuifje in IJsland! (@jan_versteegh) op 23 Dec 2018 om 4:15 PST

‘Superhelden doen ook middagdutjes', schrijft Chantal Janzen bij een snoezig kiekje van haar kleine Bobby. Het negen maanden oude ventje is op beeld vastgelegd terwijl hij in diepe slaap ligt.

Supermen do daytime naps too, you know❤️#ohbobbyyoufillmyheart #alwaysonguard #notimetowastewhenyourninemonthsold #bobbytotherescue (@) op 22 Dec 2018 om 22:34 PST

Paul de Leeuw heeft weer een hilarische nieuwe vlog gedeeld op zijn Instagram-account. De presentator heeft straf van zijn moeder gekregen en moet zijn telefoon inleveren. ‘Kutste dag van me leevuh', grapt hij.

Invluuenza❤️❤️#42 kutste dag van me leevuh (@pauldeleeuw) op 23 Dec 2018 om 1:44 PST

Jochem Myjer werd vannacht wakker op een bijzondere plek. De cabaretier is momenteel in het Thaise Bangkok en brengt daar hoogstwaarschijnlijk de feestdagen door.

Goodmorning Bangkok! 🤙🤙💪 (@jochemmyjer) op 22 Dec 2018 om 16:39 PST

Gordon is weer verwend door het kledingmerk Balr. De presentator is dolblij met zijn nieuwe outfits en bedankt het merk voor hun cadeautjes.