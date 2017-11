Douwe Bob baalt als een stekker, Beertje van Beers straalt poedelnaakt

'Kutweer'

Douwe Bob is helemaal klaar met het druilerige weer en dat laat hij dan ook duidelijk blijken... ,,Wat een pis, pis, pis kloten van de bok weer is het", zegt de zanger.

Wat een kutweer!!!! #ikvindnietleukmeer Een foto die is geplaatst door Douwe Bob (@douwebob) op 20 Nov 2017 om 6:17 PST

Victoria's Secret Angel

Naast Romee Strijd schitterde ook de half-Nederlandse Bella Hadid tijdens de opnames van de Victoria Secret Show. Het zusje van Gigi Hadid had zwarte lingerie aan. Op haar gezicht was een glimlach van oor tot oor te zien. Nog even geduld voor de kijkers thuis, want de uitzending van de show is pas op 28 november.

🦋...this. just. happened. 🦋🤞🏼 (...SHE SMILES!!!!😝) Een foto die is geplaatst door Bella Hadid (@bellahadid) op 20 Nov 2017 om 5:55 PST

Nog een Angel

De oer-Hollandse Romee Strijd deelt ook een plaatje op Instagram van zichzelf met wat andere Angels. Zo te zien is ze trots. Trots omdat ze met haar Angel-collega's opnieuw een spektakel heeft neergezet. ,,YES WE DID IT", aldus de stralende blondine vanuit Shanghai.

YES WE DID IT 🙌🏼💥#VSfashionshow2017 Een foto die is geplaatst door Romee Strijd (@romeestrijd) op 20 Nov 2017 om 5:16 PST

Bloody Monday

Charly Luske luidt het begin van de week in met zingen in de auto. De zanger hoopt hiermee motivatie te wekken bij zijn volgers. ,,Monday. Make it count people!", zegt de man van Tanja Jess bij zijn filmpje.

#monday #go make it count people! #yesiknowitssundaybloodysunday ... 🎤🎼😂 Een foto die is geplaatst door Charly Luske (@charlyluske) op 20 Nov 2017 om 5:26 PST

Poedelnaakte Beertje

Beertje van Beers gaat vandaag even terug in de tijd. Ze deelt een foto uit de oude doos waarop ze poedelnaakt, toen nog zwanger, poseert. ,,God I miss that belly, not to mention those boobs!" zegt de presentatrice over het tien jaar oude plaatje.