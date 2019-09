Douwe Bob in rolstoel na aanrijding met scooter: 'Hij laat zich niet weerhouden’

De zanger zal op 6 oktober in miniatuurstad Madurodam aanwezig zijn voor een grote inzameling voor de stichting Het Gehandicapte Kind, waar hij ambassadeur van is. Hij veilt onder meer een privéconcert op zijn eigen boot. Kinderen lopen om geld in te zamelen ook een marathon, maar in de schaalverhouding van Madurodam, dus 1:25 (wat neerkomt op een run van 1,69 kilometer).

De Madurodam Marathon is ook toegankelijk voor deelnemers met een handicap. ,,We waren even bang dat hij niet zou komen na de aanrijding”, laat een woordvoerder weten. ,,Maar hij laat zich niet weerhouden door de rolstoel waar hij nu in zit. Al hopen we natuurlijk dat hij snel beter wordt en dat zijn blessure goed geneest.”