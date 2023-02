Dr. Phil stopt na ruim twintig jaar met zijn talkshow

McGraw, die met zijn show ook al jaren in Nederland te zien is, zal afscheid nemen wanneer het huidige seizoen later dit jaar ten einde loopt. Amerikaanse media noemen het een eind van het een tijdperk. ,,Ik ben gezegend met meer dan 25 prachtige jaren dagelijkse televisie,” zegt McGraw in een verklaring.

,,Met deze show hebben we duizenden gasten en miljoenen kijkers door alles heen geholpen, van verslaving en huwelijk tot mentaal welzijn en kinderen opvoeden. Dit is een ongelooflijk hoofdstuk van mijn leven en carrière geweest, maar is er zoveel meer dat ik wil doen.”

In het programma geeft McGraw advies over verschillende onderwerpen, van financiële problemen tot overgewicht, en van verslavingen tot huiselijk geweld. Hij confronteert zijn gasten met hun ‘foute’ gedrag en hoopt zo dat de boel verbetert. Vaak wordt de gasten een gratis behandeling aangeboden.

De voormalig psychotherapeut brak door op tv als een vaste gast bij The Oprah Winfrey Show, waar hij voor het eerst te zien was in 1998. Hij en Winfrey leerden elkaar kennen toen de talkshowkoningin McGraws juridisch adviesbureau inhuurde om haar voor te bereiden op haar proces wegens smaad in 1998. Veehouders hadden dat aangespannen naar aanleiding van Winfreys opmerkingen over de gekkekoeienziekte in een aflevering van haar talkshow. McGraw groeide intussen uit tot lieveling van de kijker, waarop de talkshowkoningin hem besloot te helpen met het starten van zijn eigen talkshow, onder de paraplu van haar bedrijf Harpo Productions.

Dr. Phil ging in première in september 2002 en loopt al 21 seizoenen, maar de afgelopen jaren heeft de 72-jarige presentator flink wat andere hoofdstukken toegevoegd aan zijn cv binnen de entertainmentwereld. Zo is hij uitvoerend producent van de CBS-show So help me Todd, met in de hoofdrol Skylar Astin en Marcia Gay Harden. McGraw host ook twee podcasts, Phil in the blanks en Mystery & murder: Analysis by Dr. Phil.

Beschuldigingen

Het nieuws over het stopzetten van Dr. Phil komt bijna een jaar nadat de show te maken kreeg met beschuldigingen over een giftige werksfeer op de set. In februari 2022 publiceerde Buzzfeed News een rapport waarin meerdere (voormalige en huidige) Dr. Phil-medewerkers werden geciteerd die hun ervaringen deelden over verbaal geweld, angst en intimidatie tijdens het werk. Geen van hen zei dat McGraw zich schuldig maakte aan dat gedrag, dat waren leidinggevenden op de redactie en in de tv-studio, maar zou hij niet hebben ingegrepen. McGraw noemde de aantijgingen ‘ridicuul’

