Draag jij dezelfde naam als een BN’er, dan zoeken wij jou

Tim Klijn is nieuwe ochtend­jock Radio Veronica

Tim Klijn is voortaan in de ochtend te horen op Radio Veronica. De dj verhuist per 10 januari van de middag naar de vroege uurtjes en neemt daar de ochtendshow over van Wilfred Genee. De plek van Klijn in de middag wordt overgenomen door Marisa Heutink, zo maakt Radio Veronica vandaag bekend.

4 januari