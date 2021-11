Drake en Ye kondigen gezamenlijk benefietconcert aan

recensie Deze musical biedt wél hoop in crisistijd

Het is niet zo’n bekende titel als Titanic (de musical die zondag haar première beleeft) of Sound of music (die al maanden langs Nederlandse theaters toert). Maar in relatief korte tijd is Come from away - het verhaal over het kleine Canadese stadje Gander dat na de aanslagen van 11 september 2001 plots transformeert in een opvangplek voor 7000 gestrande vliegtuigpassagiers - op Broadway en West End een klassieker geworden.

19 november