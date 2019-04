Drake krijgt de rekening gepresenteerd in halflege Ziggo Dome

Hij applaudisseerde voor het publiek, repte van 'één grote familie hier vanavond' en vertelde omstandig dat hij zo ontzettend naar zijn Amsterdamse concerten had uitgekeken. Rapper Drake bleek gisteravond in de Ziggo Dome opvallend gemotiveerd en dankbaar.



Misschien was hij gealarmeerd door de magere opkomst. De zaal was amper halfvol gelopen. Voor het concert van vandaag wordt ongeveer dezelfde belangstelling verwacht. En dat is een wel heel grote terugval voor de hitartiest die in 2017 dezelfde zaal nog vier keer bijna helemaal vol kreeg.



Twijfels

Het kan amper anders of zijn publiek heeft inmiddels zijn twijfels bij de betrouwbaarheid van Drakes agenda en horloge en is niet overtuigd dat het kopen van een kaartje ook daadwerkelijk tot een concert op die datum leidt.



Drie concerten had Drake voor deze maand aangekondigd in de Ziggo Dome. Ze gingen geen van alle op de geplande datum door. Twee werden er naar voren gehaald, eentje ging er niet door. Het paste bij de reputatie die hij twee jaar terug eigenhandig smeedde. Toen zou zijn Europese tournee in dezelfde zaal in première gaan. Tot twee keer toe stelde hij die eerste show uit. Het leidde tot een reeks aan verschuivingen, die vooral bij internationale - en voor niets naar Amsterdam afgereisde - grote teleurstelling veroorzaakte. Een van de vier concerten werd, tot overmaat van ramp, na twee keer uitstel op het laatste moment afgelast wegens ziekte.