Drake vestigt record bij Billboard Awards

De 32-jarige Drake mocht onder meer de belangrijkste prijs van de avond in ontvangst nemen, die voor de beste artiest. Daardoor ging de prijs aan de neus van de eveneens genomineerde Ariana Grande voorbij, maar zij kon zich troosten met de prijs voor beste vrouwelijke artiest. Cardi B, die met 21 keer het vaakst genomineerd was, mocht 12 trofeeën mee naar huis nemen.



Verder waren er onder meer prijzen voor BTS, voor beste duo/groep, en Luke Combs, die werd uitgeroepen tot beste countryartiest. Imagine Dragons werd uitgeroepen tot beste rockgroep. In zijn dankbetuiging sprak zanger Dan Reynolds zich uit tegen homo-conversietherapie, bedoeld om van homo's hetero's te maken. Die therapie is in een groot aantal Amerikaanse staten nog toegestaan.



Enige Nederlandse nominatie

De Billboard Icon Award ging dit jaar naar Mariah Carey, die in haar dankwoord zei dat ze zich altijd ‘een buitenstaander had gevoeld’ en ‘begon met muziekmaken om te overleven en om zich te uiten’. De oeuvreprijs ging eerder naar onder meer Janet Jackson, Neil Diamond, Stevie Wonder en Cher.



Tiësto, de enige Nederlandse genomineerde, bleef met lege handen achter. Hij was in samenwerking met Dzeko, Preme en Post Malone genomineerd in de categorie Top Dance/Electronic Song voor zijn nummer Jackie Chan, maar de prijs ging naar Zedd, Maren Morris & Grey met het nummer The Middle.



De uitreiking van de Billboard Music Awards vond plaats in de MGM Garden Arena in Las Vegas, de presentatie was in handen van zangeres Kelly Clarkson.