Drake vraagt fans voor één keer te stoppen met traditie als zoon (5) in zaal zit: ‘Houd jullie bh’s aan’

Het klinkt als iets uit de tijd van Elvis Presley, maar artiesten krijgen vandaag de dag nog regelmatig bh’s op de bühne geworpen. Ook vrouwelijke artiesten als Billie Eilish maken het mee. Bij Drake werd het de afgelopen tijd een gimmick, waar hij op het podium maar al te graag over sprak.

Zo niet zaterdagavond, toen hij optrad in Inglewood (Californië). Drake zag de bh-bui al hangen en sprak zijn publiek toe. ,,Ik kan vanavond niet over tietjes praten’’, zei hij. ,,Want mijn zoon is erbij, voor de eerste keer ooit. Dus we houden het echt ‘voor alle leeftijden’ vanavond, houd jullie bh’s aan. Gooi ze maar een andere keer.’’

De concerten van Drake kwamen de afgelopen tijd meermaals in het nieuws omdat fans opvallend grote bh’s gooiden. De ster wist niet wat hem overkwam toen hij onlangs een exemplaar oppakte waarin volgens hem een label met cupmaat 36L zat. Ter duiding: bij specialistische bh-winkels is 40L meestal de grootste maat. De gooier voelde zich wellicht uitgedaagd door een voorganger met cupmaat 36G.



Deal met Playboy

,,Spoor deze vrouw nu meteen op’’, zei Drake toen hij dat laatste exemplaar vond bij een concert in New York. De eigenaar bleek Veronica Correia (21) uit Cumberland (Rhode Island), die al snel het internet over ging.

Mannenblad Playboy liftte handig mee en ging meteen een samenwerking met haar aan. De vrouw ging schaars gekleed op de foto en kreeg daar wat geld voor, maar zeker niet genoeg om nu een Ferrari te kopen, zei ze.



Een zakje as en een hele brie

Correira, die zegt te staan voor bodypositivity, runt in het dagelijks leven haar eigen koffiezaak en heeft een dochtertje van 2 jaar. Via Instagram gaf Drake haar advies over hoe ze moet omgaan met alle aandacht. ,,Hij zei dat ik gewoon mijn leven moest leven (...) en mensen hun negatieve reacties nooit in mijn gezicht zouden zeggen’’, aldus Corriera.

Zo leuk als Drake het vindt om bh’s toegegooid te krijgen, zo verkeerd vindt hij het als fans een e-sigaret gooien. Toen iemand dat onlangs deed, beet hij de persoon toe dat die eens goed over diens leven moest nadenken. Het is lang niet het gekste gegooide voorwerp: zangeres Pink kreeg onlangs zowel een zakje as als een hele brie. Meerdere sterren raakten gewond door gegooide voorwerpen, zulke incidenten gaan artiesten niet in de koude kleren zitten.

